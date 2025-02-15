Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bıraktı

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Hamas, Kızılhaç'a teslim ettiği 3 İsrailli esiri serbest bıraktı, İsrail 369 Filistinliyi salıveriyor.

15.02.2025 14:00
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- Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında Rus-İsrailli Alexander Troufanov, Arjantin-İsrail çifte vatandaşı Yair Horn ve ABD-İsrailli Sagui Dekel-Chen'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 6. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 29 yaşındaki Rus-İsrailli Alexander Troufanov, 46 yaşındaki Arjantin-İsrail çifte vatandaşı Yair Horn ve 36 yaşındaki ABD-İsrail çifte vatandaşı Sagui Dekel-Chen'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç'a teslim etti. Takasın gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e doğru yola çıktı.

Sinwar'ın resmedildiği poster dikkat çekti

Takas için kurulan platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinwar'ın molozlarla dolu bir odada tozlu kırmızı bir koltukta oturduğu ve geçtiğimiz Ekim ayında İsrail'in açtığı ateş sonucu öldürüldüğü odanın parçalanmış duvarından dışarı bakarken resmedildiği görüldü. Görsel, İsrail ordusunun yayınladığı Sinwar'ın son anlarına ait görüntülerden esinlenerek oluşturulurken, Sinwar, duvardaki delikten Kudüs'teki Kubbet-üs- Sahra'nın önünde duran ve Filistin bayrağını tutan bir adamın silüetine bakarken görülüyor.

İsrail 369 Filistinliyi serbest bırakacak

İsrail ise esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra haklarında herhangi bir suçlama yapılmadan tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bırakacak. Filistinlilerin 333'ü Gazze'ye dönecek, 24'ü ise Mısır'a sınır dışı edilecek.

İlk 5 takasta Hamas 16 İsrailli ve 5 Taylandlı rehineyi serbest bırakırken, İsrail ise hapishanelerden 766 Filistinliyi serbest bıraktı.

Kaynak: İHA

Filistin, Arjantin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika

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