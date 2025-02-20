Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti - Son Dakika
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Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti

Gazze'deki bir Filistin komutan, Shiri Bibas'ın ailesinin İsrail saldırısında öldüğünü belirtti.

20.02.2025 15:48
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Gazze'deki Filistinli bir saha komutanı, bugün cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden biri olan Shiri Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduklarını ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi sırasında konuşan El Mücahidin Hareketi mensubu Filistinli saha komutan, Bibas'ın esir tutulduğu şartlara ilişkin bilgi verdi.

Bibas'ın İsrail ordusunun Güney Bölge Komutanlığına bağlı Gazze Tümeni'nde görev yaptığını, elektronik casusluktan sorumlu birimde çalıştığını belirten Filistinli komutan, "Esir alındığında ona olan şefkatimizden çocuklarını (Kfir ve Ariel) da ona verdik. Onlara güvenli ve rahat bir yerde barınma imkanı sağladık. Dinimiz İslam'ın da emrettiği üzere onlara iyi davrandık." dedi.

Bibas ailesinin İsrail saldırısında öldüğünü söyleyen Filistinli komutan, "Ancak bu Nazi İsrail ordusunun vahşi ve ayrım gözetmeyen bombardımanları nedeniyle, kendilerini esir alan kişilerle birlikte öldüler." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Bibas ailesinin İsrail saldırısında öldüğü bildirilmişti.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise Bibas ailesinin İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda tutulduğu aktarılmıştı.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e gönderilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının, tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta da İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti - Son Dakika

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