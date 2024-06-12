Hamas, BMGK kararının uygulanması için arabulucularla müzakere yapmayı talep etti - Son Dakika
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Hamas, BMGK kararının uygulanması için arabulucularla müzakere yapmayı talep etti

Hamas, BMGK kararının uygulanması için arabulucularla müzakere yapmayı talep etti

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke, Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak için arabuluculardan dolaylı müzakere yapmalarını talep ettiğini söyledi. Hamaslı yetkili Bereke, Hamas ve İslami Cihad Hareketinin başını çektiği Filistinli direniş gruplarının, arabulucuları BMGK kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla dolaylı müzakereler yürütmeye çağırdığını belirtti. Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı.

12.06.2024 00:59
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Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke, Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak için arabuluculardan dolaylı müzakere yapmalarını talep ettiğini söyledi.

Hamaslı yetkili Bereke, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bereke, Hamas ve İslami Cihad Hareketinin başını çektiği Filistinli direniş gruplarının, arabulucuları BMGK kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla dolaylı müzakereler yürütmeye çağırdığını belirtti.

BMGK kararının pratik uygulama mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bereke, Hamas'ın, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediğini vurguladı.

Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Joe Biden, Mısır, Katar, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, BMGK kararının uygulanması için arabulucularla müzakere yapmayı talep etti - Son Dakika

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