Hamas'ın Gazze'deki Yönetim İhtimali Endişe Veriyor - Son Dakika
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Hamas'ın Gazze'deki Yönetim İhtimali Endişe Veriyor

İsrailli yetkililer, Gazze'de alternatif bir yönetim bulamazlarsa Hamas'ın geri döneceğinden endişeli.

30.12.2024 16:46
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İsrailli yetkililerin, Gazze Şeridi'nin yönetiminde "alternatif bulunamaması" durumunda, Hamas'ın bölgeyi tekrar yönetebileceği konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, kim olduklarına yer verilmeyen İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulunmasını" istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının sona ermesi durumunda, Gazze'de nasıl bir yönetim kurulacağı konusundaki belirsizlik olduğunu savunan yetkililerin Netanyahu'ya hitaben, "Alternatif bulunamaması durumunda, Hamas'ın dönüşü kaçınılmaz olacak. Şimdi karar vermeniz gerekiyor. Eğer karar alınmazsa, savaşın hedeflerinden birisi olan Hamas'ın mağlup edilmesi mümkün olmayacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin ve iç istihbarat birimi Şin-Bet'in (Şabak) aynı görüşü paylaştığı ifade edilen haberde, "Hamas'ın Gazze'de yönetim kapasitesinin halen mevcut olduğu" vurgulandı.

Gazze'nin yönetiminde 3 seçenek

İsrailli yetkililer, Gazze'deki mevcut durumu, "Çoğunlukla havadan düzenlenen operasyonlar haricinde, İsrail ordusu bölgede bulunmuyor. Gazzeliler, İsrail askerlerini değil Hamas mensuplarını görüyor." şeklinde anlattı.

Gazze'nin yönetimi konusunda 3 seçeneğin bulunduğunu savunan İsrailli yetkililer, bunlardan ilkinin İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini içeren bir plan kapsamında Filistin yönetiminin Gazze'yi ABD ve Körfez ülkelerinin mali desteğiyle yönetmesi olduğunu ifade etti.

Bu plana Netanyahu'nun, koalisyon ortakları Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in desteğini kaybetmemek için karşı çıktığı kaydedildi.

Diğer seçeneğin İsrail'in Gazze'de askeri bir yönetim kurmak yoluyla bölgede kontrolü ve altyapı hizmetlerini ele geçireceği bir yönetim kurması olduğu bilgisine yer verildi.

Netanyahu'nun bu seçeneği de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yıpranan ekonomi ve işgale yönelik uluslararası alandaki tepkiler nedeniyle kabul etmediği aktarıldı.

İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun kararsız kalması durumunda üçüncü seçeneğin ise "Hamas'ın Gazze'de kontrolü yeniden ele geçireceği" öngörüsünde olduğunu paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın Gazze'deki Yönetim İhtimali Endişe Veriyor - Son Dakika

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