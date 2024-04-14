Hamas, İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı doğal bir tepki olarak değerlendiriyor

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Hamas Hareketi, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik misyonunu hedef alan İsrail'e düzenlediği hava saldırısını "doğal bir tepki" ve "hak edilmiş bir yanıt" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İran'ın işgalci Siyoniste (İsrail) karşı yürüttüğü askeri operasyonu doğal bir tepkidir. Şam'daki İran konsolosluğunun hedef alınması ve burada bazı Devrim Muhafızları liderlerinin öldürülmesi suçuna karşı hak edilmiş bir yanıt olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kendilerini Siyonist saldırılara karşı savunmanın bölge ülkelerinin ve halklarının en doğal hakkı olduğuna" işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam milletine, dünyanın özgür halklarına ve bölgedeki direniş güçlerine "Aksa Tufanı" ve Filistin halkının özgürlük hakkına desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.