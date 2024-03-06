Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceğini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza yönelik saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği gösterdi. Ancak işgal devleti (İsrail), kalıcı ateşkes, yerinden edilenlerin geri dönüşü, Gazze Şeridi'nden çekilme ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçınıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği vurgulandı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.
İsrail medyası: Hamas'tan cevap bekleniyor
İsrail'in "Kanal 13" televizyonu dün İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.
Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edilmişti.
Taraflar arasındaki müzakereler
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.
Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Hamas, İsrail ile savaşı durdurmak için müzakerelere devam edecek - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Murat Kılıç idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulans müdahale etti. Ancak binadan çıkarılan bir kedi, yapılan kalp masajı ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?