Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki sınır kapısında düzenlenen saldırıyı doğal bir tepki olarak nitelendirdi

Güncel

Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırının, "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara verilen doğal bir tepki" olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ürdün'ün yiğit kahramanlarından birinin, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyon, Arap halklarının işgali ve işgal suçlarını reddettiğinin bir beyanıdır. Aynı şekilde; işgalin Filistin ve Ürdün'deki kötü amaçlarına karşı Arap halklarının bir tepkisidir. Bu operasyon, ümmetin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasında halkımızın ve onların cesur direnişinin yanında güçlü bir şekilde durduğunun da teyididir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamların yanı sıra Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme planlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu vurgulayan Hamas, eylemi düzenleyen kişinin öldürülmesi nedeniyle ailesi, tüm Arap ve İslam alemine de başsağlığı diledi.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.