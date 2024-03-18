Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde gazetecileri gözaltına almasını kınadı

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde baskın düzenlediği Şifa Hastanesinde bazı gazetecileri gözaltına almasını "barbarca bir davranış" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gazetecilerin İsrail güçleri tarafından alıkonulmasına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesine düzenlenen saldırıyı takip eden Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve diğer bazı gazetecileri alıkoyduğu vurgulanan açıklamada, gazetecilerin alıkonulması "barbarca bir davranış ve sistematik terörizm" olarak nitelendirildi.

"İşgalci, halkımızın maruz kaldığı soykırım ve etnik temizlik suçlarına dair gerçekleri aktaran gazetecileri engellemeye çalışıyor." denilen açıklamada, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gazeteciler için Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin acil olarak harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Gazetecilerin salıverilmesi talebinde bulunulan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan ötürü yargılanması istendi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze kentinde baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nde Al Jazeera muhabiri Gul dahil birçok gazeteciyi feci şekilde darp ettiğini aktarmıştı. İsrail güçlerinin, elleri ve gözlerini bağladığı gazetecileri alıkoyduğu belirtilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Şifa Hastanesindeki bir muhabirinin İsrail güçlerince alıkonulduğunu doğrulamıştı.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesine insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

İsrail, alıkonulan gazetecilerin akıbetine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.