Hamas: Kudüs'süz Güvenlik Olmaz

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Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik, istikrar ve kalkınma olmayacağını belirtti.

Naim, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 2 gündür Kemal Advan Hastanesine düzenlenen baskın ve saldırılar ile sağlık çalışanları ve sivil savunma ekiplerinin alıkonulmasına değindi.

Bu saldırıların uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirten Naim, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde dünyanın gözü önünde ve ABD ile Batı ülkelerinin desteğiyle suç işlediğine dikkati çekti.

Naim, "Halkımız tüm haklarını, özellikle de başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkını elde etmeden bölgede güvenlik, istikrar veya refah olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinden, geride ölüler ve büyük bir yıkım bırakarak çekilmişti.