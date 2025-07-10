Hamas, Netanyahu'yu Yalanladı - Son Dakika
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Hamas, Netanyahu'yu Yalanladı

10.07.2025 23:50
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Hamas, Netanyahu'nun ateşkes imkansızlığı iddiasını reddederek anlaşma için müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takasına dair kapsamlı bir anlaşmanın imkansız olduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

Hamas'tan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu'nun İsrailli esirlerin ailelerine, kapsamlı bir anlaşmaya varmanın imkansız olduğu yönündeki sözleri, esirlerin serbest kalması ve Gazze'deki Filistin halkımıza yönelik saldırıları durduracak anlaşmanın sağlanmasını engellemeye yönelik kötü niyetini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas daha önce de Gazze'de kalıcı ateşkes, ordunun gerilemesi ve insani yardımların girişine karşılık İsrailli tüm esirleri aynı anda serbest bırakacak kapsamlı bir anlaşmayı önerdiklerini vurgulayarak "Ancak Netanyahu bunu o zaman reddetti ve hala daha fazla engellerle kaçamak peşinde." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesinde esir almaya çalıştıkları bir İsrail askerini öldürdükleri anları belgeleyen video yayımladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hamas'la varılacak 60 günlük ateşkes sonunda Gazze Şeridi'ne saldırıları bitirmeyi ve tüm esirlerin geri dönüşünü sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Netanyahu'yu Yalanladı - Son Dakika

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