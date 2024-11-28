Hamas'tan Acil Kurtarma Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Acil Kurtarma Çağrısı

Hamas, uluslararası topluma Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için acil çağrıda bulundu.

28.11.2024 05:16
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Hamas, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine 55 gündür sürdürdüğü saldırılarla, Filistin halkına yönelik en çirkin suçları işlediği kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hunharca öldüren ve çok sayıda kişiyi alıkoyan İsrail'in işlediği suçları sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kuzeydeki hastanelerin, sağlık personelinin ve sivil savunma birimlerinin hedef alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine sıkı ablukanın devam ettiğine dikkati çekilerek, "Düşman, gün boyu şiddetli bombardımana maruz kalan Beyt Lahiya'ya yönelik ablukasını ve katliamlarını yoğunlaştırıyor. Filistin halkının orayı terk etmesini, göç etmesini istiyor." denildi.

Gazze'de Filistin halkını hedef alan soykırımdan tümüyle ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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