Hamas'tan BM'ye Müdahale Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatmasını kınayan uluslararası tutumu takdir ederek, Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işlediği suçların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yaptığı darbenin ardından vahşi saldırılarına devam etmesini kınayan ve bu saldırıları reddeden uluslararası tutum" takdir edildi.

Hamas'ın açıklamasında, BM'ye farklı siyasi, hukuki ve insani kurumlarıyla birlikte acilen harekete geçmesi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının işlenen bu suçlar karşısında direneceği ve kararlı şekilde duracağı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmesi istendi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.