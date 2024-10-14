Hamas'tan Çocuklara Yönelik Suçlamalar - Son Dakika
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Hamas'tan Çocuklara Yönelik Suçlamalar

Hamas, İsrail'in Gazze'deki çocukları hedef almasını ahlaki çöküş olarak nitelendirdi ve dava açmaya çağırdı.

14.10.2024 00:46
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Hamas, Gazze'de oynayan bir grup çocuğun, İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını "korkunç bir suç ve ahlaki bir çöküş" olarak nitelendirerek, uluslararası hukuk örgütlerini dava açmaya çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist işgalcinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir grup çocuğu hedef alması, korkunç bir suç ve tüm sınırları ve normları aşan ahlaki bir çöküştür. İşgalci Nazi, sadece öldürmek ve etnik temizlik amacıyla hareket ediyor." ifadesi kullanıldı.

Hamas, uluslararası hukuk örgütlerine, çocuklara yönelik işlenen bu suçu ve İsrail saldırılarında binlerce kişinin öldürülmesini belgelendirme ve sorumluların hesap vermesi için dava açma çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, 5 çocuk ölmüş, çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Çocuklara Yönelik Suçlamalar - Son Dakika

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