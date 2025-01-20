Hamas'tan Esir Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Esir Açıklaması

Hamas, esir takasında Filistinli ve İsrailli esirler arasındaki farkları vurguladı.

20.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu karşılaştırıldığında "direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı" arasındaki büyük farkın ortaya çıktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, esir takası kapsamında İsrail cezaevlerinden kurtarılan esirler dolayısıyla Filistin halkı, İslam ümmeti ve dünyadaki özgür halklar tebrik edildi.

Açıklamada, dün gece serbest kalan esirlerin karşılanması sırasında Filistinlilerin yaptığı sevinç gösterilerinin direniş etrafındaki kenetlenmeyi kanıtladığı kaydedildi.

İsrail'in tüm baskıcı uygulamalarına rağmen serbest kalan esirleri karşılamak için sokaklara dökülen büyük kalabalıklar "İsrail'e karşı bir meydan okuma" olarak nitelenen açıklamada, bu şekilde Filistin halkının topraklarını ve kutsal değerlerini özgürleştirmeye olan özlemlerinin açıkça görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrailli esirler ruhsal ve bedensel açıdan sağ salim teslim edilirken, Filistinli esirlerde bitkinlik ve ihmalin göze çarptığına dikkat çekilerek, "Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar, TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Esir Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:12:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan Esir Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.