Hamas'tan Fransa'ya Teşekkür - Son Dakika
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Hamas'tan Fransa'ya Teşekkür

29.07.2025 21:12
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Hamas, Fransa'nın İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını 'terör eylemleri' olarak nitelendirmesini takdir etti.

Hamas, Fransa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdükleri saldırıları "terör eylemleri" olarak nitelendirmesini takdir etti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın sergilediği resmi tutumun, toprakları işgal edilen Filistin halkının yaşadıklarını görme yönünde atılmış doğru ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fransa'dan yapılan açıklamanın aynı zamanda Filistin söyleminin doğruluğunu teyit ettiği gibi uluslararası arenada sessizlikle karşılanan yerleşimcilerin terörist uygulamalarını ifşa ettiğine vurgu yapan Merdavi, Filistin halkının talebi doğrultusunda topraklarındaki işgalin sona ermesi ve sivillere karşı suç işleyenlerin yargılanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdükleri saldırıları "terör eylemleri" olarak nitelendirmesini takdirle karşılayan Merdavi, dünya ülkelerinin işgal atlındaki Batı Şeria'da İsraillilerin sürdürdüğü suçlara karşı kınamanın ötesinde adımlar atarak yerleşimcilerin suçlarını durdurma çağrısı yaptı.

Uluslararası topluma da seslenen Merdavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve onları destekleyenlere karşı yaptırımların uygulanması talebinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir aktivistin İsrailli bir gaspçı tarafından öldürülmesine tepki göstererek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Fransa, bu cinayet suçunun yanı sıra Batı Şeria'nın dört bir yanında radikal yerleşimcilerin Filistinlilere karşı sürdürdüğü şiddet eylemlerini en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu şiddet eylemleri terörist eylemlerdir." ifadeleri yer almıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1006 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü; yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, İsrail, Fransa, Güncel, Terör, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Fransa'ya Teşekkür - Son Dakika

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