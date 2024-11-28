Hamas'tan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

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GAZZE, 28 Kasım (Xinhua) -- Hamas, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Hamas'tan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Lübnan'daki anlaşma sürecini takip ediyor ve Gazze'deki çatışmaları durdurmaya yönelik her türlü girişim bağlamında işbirliği yapma kararlılığımızı ifade ediyoruz" denildi.

Hamas üzerinde durduğu konunun "ateşkes yapılması, işgal güçlerinin çekilmesi, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve gerçek ve eksiksiz rehine değişimi anlaşmasının yapılması gibi ulusal düzeyde mutabık kalınan parametreler dahilinde Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması" olduğunu belirtti.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine ve "özgür dünyanın güçlerine" harekete geçme ve ABD ve İsrail'e "Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını" durdurmaları için baskı yapma çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesinin salı akşamı Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından anlaşma çarşamba sabahı yürürlüğe girdi.