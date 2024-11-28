Hamas'tan Gazze'de Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Hamas, Lübnan'daki ateşkes anlaşması sonrası Gazze'de çatışmaları durdurmak için işbirliği teklif etti.

28.11.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 28 Kasım (Xinhua) -- Hamas, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Hamas'tan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Lübnan'daki anlaşma sürecini takip ediyor ve Gazze'deki çatışmaları durdurmaya yönelik her türlü girişim bağlamında işbirliği yapma kararlılığımızı ifade ediyoruz" denildi.

Hamas üzerinde durduğu konunun "ateşkes yapılması, işgal güçlerinin çekilmesi, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve gerçek ve eksiksiz rehine değişimi anlaşmasının yapılması gibi ulusal düzeyde mutabık kalınan parametreler dahilinde Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması" olduğunu belirtti.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine ve "özgür dünyanın güçlerine" harekete geçme ve ABD ve İsrail'e "Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını" durdurmaları için baskı yapma çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesinin salı akşamı Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından anlaşma çarşamba sabahı yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Gazze'de Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan Gazze'de Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.