Hamas'tan İsrail'e Saldırı Kınaması - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Saldırı Kınaması

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

01.04.2025 06:16
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını artırmasını kınadı ve uluslararası topluma İsrail ordusunun işlediği suçları durdurmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı vahşi savaşını sürdürüyor. Faşist ordusu ise Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerleşim bölgelerine ve sığınmacı çadırlarına yönelik barbarca bombardımanını artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırıların uluslararası toplumun gözleri önünde "İsrail'in soykırım ve zorunlu göç politikası" çerçevesinde ve intikam amacıyla gerçekleştiği, savunmasız siviller ile sığındıkları kampları hedef aldığı vurgulandı ve söz konusu saldırıların artması kınandı.

ABD'nin "uluslararası hesap verebilirlik araçlarını devre dışı bırakma" girişimlerinin de kınandığı açıklamada, bu durum "Filistin halkına karşı soykırım savaşına doğrudan ortaklık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Arap ve İslam dünyasındaki devletler ve halklarına, "İsrail'in işlediği suçları ve uluslararası insani hukukun açık ihlallerini durdurmak" için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 360'ı aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralıların sayısı 114 bin 400'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in, Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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