Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu İddiası - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu İddiası

Hamas, İsrail'in okullara ve sağlık depolarına saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

21.09.2024 18:49
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Hamas, İsrail'in, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula ve Sağlık Bakanlığının depolarına düzenlediği saldırıların, "ABD'nin sağladığı siyasi ve askeri destekle gerçekleşen bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saatlerde bir dizi katliam gerçekleştirdiği, bunlardan Gazze kentindeki Ez-Zeytun Okuluna düzenlenen saldırıda 22, Refah'ta Sağlık Bakanlığı depolarına yönelik saldırıda ise 5 bakanlık çalışanının öldüğü hatırlatıldı.

"Modern tarihte benzeri görülmemiş bu suçların tüm insani ve uluslararası değerlerin açık ihlali olduğu ve ABD'nin sunduğu askeri ve siyasi destekle işlenen bir savaş suçu olduğu" ifade edilen açıklamada, insanlık vicdanı ile uluslararası sistemin, İsrail'in işlediği suçları sona erdirme ve "terörist" komutanlarını yargılama konusunda ahlaki, insani ve hukuki bir sınav verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile dünyanın tüm özgür insanlarına birlik olma ve İsrail'e karşı her şekilde karşı koyma çağrısı yapıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Ez-Zeytun Okulunu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depolara düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu İddiası - Son Dakika

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