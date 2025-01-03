Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu İddiası

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni hedef alması ve çevresindeki ev ve okulları ateşe vermesini, Gazze Şeridi'nde ABD işbirliğiyle sürdürdüğü soykırım politikası kapsamında işlenmiş bir "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Endonezya Hastanesine saldırarak buradaki hayati tesislerin tahrip edilmesi ve tıbbi hizmetlerin durdurulmasına yol açmasının yanı sıra çok sayıda okul ve çevredeki evlerin yakılmasının, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım ve zorla yerinden etme planının devamı olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, Gazze'deki tıbbi sektörden geriye kalanları hedef alan bu suçu durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca dünya halklarından da ABD'nin desteği ve ortaklığıyla Gazze'de sürdürdüğü suçlarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya devam etmeleri istendi.

Görgü tanıkları bugün yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait araçların, daha önce defalarca bombalamayla hedef alınan hastanenin kalan dış duvarlarının yıkımını tamamladığını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 28 Aralık'ta hastaları Kemal Advan Hastanesinden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesinin altyapısını tahrip ettiğini duyurmuştu.