Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası

Hamas, İsrailli insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporun, tanıklıklar ve kanıtlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplum yapısını parçalama, yok etme ve zorla yerinden etme amaçlı kapsamlı soykırımını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Hamas, İsrailli insan hakları örgütleri "B'Tselem" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" tarafından "Soykırımımız" başlığıyla yayımlanan ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır işlediği soykırımı ortaya koyan rapora ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım suçu işlemeye devam ettiği, sistematik öldürme, kasıtlı aç bırakma ve yaşama dair tüm unsurların yok edilmesi gibi modern çağın en ağır suçlarını barındıran eylemlerin, uluslararası hukukun tanımladığı tüm soykırım unsurlarını taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, B'Tselem'in raporunda, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı toplumu parçalama, yok etme ve yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirerek zorla yerinden etme amacıyla tam kapsamlı bir soykırım uyguladığının, delil ve tanıklarla teyit edildiği" belirtildi.

Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda aldatıcı bir tutum sergileyen İsrail'in niyet ve politikalarının da raporla teyit edildiği belirtilirken, uluslararası örgütlerin de doğruladığı üzere gönderildiği iddia edilen yardımların bölgedeki devasa insani ihtiyaçlar karşısında yalnızca bir damla niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yardımların sınırlı ölçüde girişine izin vermesinin, yalnızca uluslararası baskı ve eleştirileri bertaraf etmeye yönelik bir girişim olduğunu belirten Hamas, açıklamasında Tel Aviv yönetiminin Filistin halkına karşı yürüttüğü acımasız aç bırakma politikasında ısrarcı olduğuna dikkati çekti.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'na çağrıda bulunarak, İsrail aleyhine açılan soykırım davasının yeniden etkinleştirilmesini ve yaklaşık 22 aydır süren soykırımın durdurulmasına yönelik bir karar alınmasını talep etti.

Ayrıca Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, soykırım suçunun başlıca sorumluları hakkında "savaş suçlusu" sıfatıyla kovuşturma başlatılması ve bu isimlerin cezasız kalmaması çağrısında bulundu.

İsrailli insan hakları örgütleri "B'Tselem" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır işlediği soykırımı ortaya koyan "Soykırımımız" raporunu yayınlamıştı.

Örgütler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani felakete yol açan şiddetli saldırı ve ablukasını ilk kez "soykırım" şeklinde niteleyerek uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.