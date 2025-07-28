Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası

28.07.2025 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrailli insan hakları örgütlerinin raporunu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgelerle açıkladı.

Hamas, İsrailli insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporun, tanıklıklar ve kanıtlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplum yapısını parçalama, yok etme ve zorla yerinden etme amaçlı kapsamlı soykırımını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Hamas, İsrailli insan hakları örgütleri "B'Tselem" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" tarafından "Soykırımımız" başlığıyla yayımlanan ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır işlediği soykırımı ortaya koyan rapora ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım suçu işlemeye devam ettiği, sistematik öldürme, kasıtlı aç bırakma ve yaşama dair tüm unsurların yok edilmesi gibi modern çağın en ağır suçlarını barındıran eylemlerin, uluslararası hukukun tanımladığı tüm soykırım unsurlarını taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, B'Tselem'in raporunda, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı toplumu parçalama, yok etme ve yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirerek zorla yerinden etme amacıyla tam kapsamlı bir soykırım uyguladığının, delil ve tanıklarla teyit edildiği" belirtildi.

Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda aldatıcı bir tutum sergileyen İsrail'in niyet ve politikalarının da raporla teyit edildiği belirtilirken, uluslararası örgütlerin de doğruladığı üzere gönderildiği iddia edilen yardımların bölgedeki devasa insani ihtiyaçlar karşısında yalnızca bir damla niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yardımların sınırlı ölçüde girişine izin vermesinin, yalnızca uluslararası baskı ve eleştirileri bertaraf etmeye yönelik bir girişim olduğunu belirten Hamas, açıklamasında Tel Aviv yönetiminin Filistin halkına karşı yürüttüğü acımasız aç bırakma politikasında ısrarcı olduğuna dikkati çekti.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'na çağrıda bulunarak, İsrail aleyhine açılan soykırım davasının yeniden etkinleştirilmesini ve yaklaşık 22 aydır süren soykırımın durdurulmasına yönelik bir karar alınmasını talep etti.

Ayrıca Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, soykırım suçunun başlıca sorumluları hakkında "savaş suçlusu" sıfatıyla kovuşturma başlatılması ve bu isimlerin cezasız kalmaması çağrısında bulundu.

İsrailli insan hakları örgütleri "B'Tselem" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır işlediği soykırımı ortaya koyan "Soykırımımız" raporunu yayınlamıştı.

Örgütler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani felakete yol açan şiddetli saldırı ve ablukasını ilk kez "soykırım" şeklinde niteleyerek uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt 'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

22:21
Karabük’te ormanlık alanda yangın İki köy tahliye edildi
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
22:07
Adana’da kan donduran olay Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
Adana'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
10:16
3 gündür yanan Bursa’da sabotaj şüphesi Belediye başkanından dikkat çeken sözler
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
10:02
Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
09:56
Sahnede talihsiz kaza Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
09:54
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
09:53
Ünlü antrenör son maçına çıkıyor Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
09:37
Şaşkına çeviren olay Kulübüne haber vermeden Rusya’ya imza attı
Şaşkına çeviren olay! Kulübüne haber vermeden Rusya'ya imza attı
09:37
nlü komedyen İstanbul’da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 00:02:10. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.