Hamas'tan İsrail'e Tepki

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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından İsrail hükümetini sorumlu tutarak, "toprağa, millete ve egemenliğe karşı" diye nitelediği saldırıyı kınadı.

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da yaşanan patlamalardan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Lübnan'daki patlamaların can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını hatırlatan Rişk, "Kardeş Lübnan halkına yönelik Siyonist saldırıların tekrarlanmasını ve sürmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rişk, Lübnan'daki telsiz patlamalarına ilişkin, "Bu Siyonist terör saldırısı, Lübnan toprağına, kardeş Lübnan halkına ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik apaçık bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas yöneticisi, söz konusu saldırının "tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal eden İsrail hakkındaki gerçeği ortaya çıkardığını" ifade etti.

Rişk, "bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden Siyonist teröre son verilmesi hususunda uluslararası toplumun hukuki bir sorumlulukla karşı karşıya olduğuna" vurgu yaptı.

-Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.