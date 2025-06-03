Hamas'tan İsrail'e Tutuklu Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan İsrail'e Tutuklu Uyarısı

03.06.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail hapishanelerindeki koşulların tehlikeli olduğunu belirterek harekete geçilmesini istedi.

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı "felaket boyutundaki koşulların" tehlikesine işaret ederek, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını, Tel Aviv hükümetinin öldürme ve işkenceyi meşrulaştırmaktan sorumlu tutulması için harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki hapishanelerde bulunan Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele devam ediyor. Öte yandan, yaşanan acıların boyutunu belgeleyen korkunç tanıklıklar ortaya çıkmaya devam ediyor; sonuncusu da Ofer Cezaevi'ndeki tutukluların maruz kaldıkları." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Filistinli tutuklulara yönelik bu acımasız uygulamaları, İsrail'in soykırım kapsamında tüm Filistinlilere karşı devam eden suçlarının bir uzantısı" olarak değerlendirildi.

İsrail hapishanelerinden tutuklulara karşı sert işkence yöntemleri ve tutukluların temel insani ihtiyaçlarından yoksun bırakılmalarını kapsayan sistematik suçlar ile tıbbi ihmal politikasının tırmandırıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumu "tehlikeli ve felaket boyutunda" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, İsrail'in işlediği suçları durdurması, hapishanelerde öldürme ve işkenceyi meşrulaştıran faşist hükümetin hesap vermesi için acil harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Filistin'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, geçen hafta "Ofer Hapishanesindeki tutukluların aç bırakılma ve aşağılanma gibi sert ve insanlık dışı koşullarda tutulduklarını, özellikle 7 Ekim 2023 olaylarından sonra bu durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini" belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan "soykırım"dan bu yana, İsrail hapishane idaresinin Filistinli kadın tutuklulara yönelik hak gasplarını ve sistematik ihlalleri daha da artırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana kadın tutuklulara yönelik ihlaller benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Bu durum, sistematik kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihlaller, çıplak arama ve en temel sağlık koşullarından yoksun hücrelerde tutulma gibi uygulamaları içeriyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Hukuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tutuklu Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:27:59. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Tutuklu Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.