Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya Tepki

Hamas, Zvi Sukkot'un Aksa baskınını İslam'ın kutsal mekanlarını ele geçirme girişimi olarak nitelendirdi.

17.04.2025 19:11
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Hamas, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "İslam'ın kutsal mekanlarını ele geçirme ve Yahudileştirme girişimlerinin devamı" olarak nitelendirdi.

Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Sukkot'un bu sabah fanatik Yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Zvi Sukkot'un katılımıyla yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve Talmud ritüelleri yapmaları, işgalcilerin İslam'ın kutsal mekanlarını ele geçirme ve Yahudileştirme yönündeki çılgınca girişimlerin bir devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

İsrailli milletvekilleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya "provokatif" baskınlar düzenlediği ve bu baskınların İsrail güçlerinin korumasında yapıldığı vurgulandı.

İsrail'deki Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Sukkot, İsrail polisinin korumasında bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Geçmişte nefret suçlarından hüküm giymiş sabıkalı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sukkot'un düzenlediği baskının ardından Aksa'da "son 30 yılda olmayan değişimin kendi döneminde gerçekleştiğini" savunmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Hamursuz Bayramı'nın beşinci gününde (bugün) İsrail polisinin korumasında 2 bin 258 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 6 bini aştığı belirtilmişti.

İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar sürecek olan Hamursuz (Pesah) Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının devam etmesi bekleniyor.

Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya Tepki - Son Dakika

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