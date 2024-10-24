Hamas'tan Moskova'da Temaslar

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, insani krizin felaket niteliğinde olduğu vurgulandı.

Rus tarafı, görüşmede Gazze'de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu dile getirerek, Filistinliler arasında birliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Merzuk, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, esir konusuna değinerek, "Rus tarafı, bizden öncelikli olarak 4 Rus vatandaşının serbest bırakılmasını istedi. Bunların ikisi sivil ve bunları karşılıksız serbest bıraktık. Geriye kalan 2 esir ise İsrail askeri. Elbette, bunları İsrail'de esir alınan Filistinlilere karşılık olarak serbest bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.