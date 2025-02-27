Hamas'tan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Trump'a Tepki

Hamas, Trump'ın Gazze'yi tatil beldesi gibi gösteren videosunu kınayarak kültürel kimliği göz ardı ettiğini belirtti.

27.02.2025 14:03
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GAZZE, 27 Şubat (Xinhua) -- Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı ve Gazze'yi bir tatil beldesi olarak gösteren yapay zeka videosuyla ilgili açıklamada bulundu. Videoyu kınayan Hamas, Trump'ı Filistinlilerin haklarını ve kültürel kimliğini görmezden gelmekle suçladı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Besim Naim çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın önerilerinin "devam eden İsrail işgali başta olmak üzere Gazze'nin çektiği acıların gerçek nedenlerini göz ardı ettiğini" söyledi.

"Ne yazık ki, Trump Filistin halkının kültürünü ve çıkarlarını dikkate almayan fikirleri yeniden gündeme getiriyor" diyen Naim, İsrail'in "açık hapishane" uygulamasına son verilmeden Gazze'nin yeniden inşasının anlamsız olacağını belirtti.

"Amacımız hapishane koşullarını iyileştirmek değil, Gazze'deki işgali sona erdirip bölgeyi işgalden kurtulmaktır" diyen Naim, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili olmayan adımların hiçbirinin gerçek anlamda bir ilerleme anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Naim, Hamas'ın Gazze'deki insani krizi hafifletmek ve yeniden inşayı desteklemek isteyen tüm taraflarla Filistinlilerin egemenlik ve ulusal haklarına saygı gösterilmesi koşuluyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trump salı günü Gazze'yi kendisinin de altın bir heykelinin bulunduğu lüks bir turizm merkezi olarak tasvir eden ve yapay zeka tarafından üretilen bir video paylaşmıştı.

Videoya, "Artık tünel yok, artık korku yok. Trump Gazze sonunda burada" sözlerinin yer aldığı İngilizce şarkı eşlik ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Yapay Zeka, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Tatil, Gazze, Son Dakika

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