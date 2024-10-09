Hamas ve Fetih Kahire'de Bir Araya Geldi

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Hamas ve Fetih hareketleri, Filistin ulusal birliği görüşmeleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Kahire el-İhbariye kanalının adını açıklamadığı bir güvenlik kaynağından aktardığına göre, toplantılarda geçiş kapıları, sağlık, yardım, barınma, sosyal kalkınma ve eğitim konularının idaresiyle ilgili komisyonun çalışma mekanizmalarının belirlenmesi tartışılacak.

Toplantıya ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas'tan Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye, Fetih'ten ise Başkan Yardımcısı Mahmud Alul heyetlere başkanlık yapıyor.

Toplantının Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları, siyasi ve sahadaki gelişmeleri görüşme ile ulusal birlik çabalarının birleştirilmesini hedeflediği kaydedildi.

Temmuz ayında Çin hükümetinin davetiyle 14 Filistinli örgüt, başkent Pekin'de bir araya gelmişti. Yapılan toplantıların ardından sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Bildirgede, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında tüm grupların yer aldığı "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te Filistinlilerin yönetilmesi için geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.