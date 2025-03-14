Hamas ve İslami Cihad Doha'da Görüştü

Hamas ile İslami Cihad Hareketi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması, İsrail'in ihlalleri ve İsrail ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin gelişmeleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve yardımcısı Muhammed el-Hindi ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki gelişmeler, İsrail'in ihlalleri ve müzakerelerin yeniden başlatılması için son iki gündür yapılan görüşmeler ele alındı.

Taraflar, özellikle İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi, sınır kapılarının açılması, insani protokolün uygulanması, Gazze Şeridi'ne gerekli tüm yardımların ulaştırılması ve anlaşmanın ikinci aşamasının herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın uygulanmasına başlanması hususları başta olmak üzere ateşkes şartlarına ve çeşitli aşamalarına tam bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca Filistin direnişinin, ateşkes anlaşmasında imzalanan maddelerin sadakatle uygulanması konusunda kararlı ve bu uygulamaları tamamlamaya tam olarak hazır olduğu vurgulandı.

İsrail'in Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçları ve Batı Şeria'nın Cenin, Nur Şems ve diğer kent ve bölgelerindeki kampları yıkmasını kınayan taraflar, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde namaz kılma yasağını da kınayarak, bunun İslami vakıflara ve dini mekanlara yönelik ciddi bir ihlal ve saldırı olduğunu belirtti.