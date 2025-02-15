Hamas ve İsrail'den Altıncı Esir Takası - Son Dakika
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Hamas ve İsrail'den Altıncı Esir Takası

Hamas, Gazze'deki üç İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti; toplam serbest bırakılan 19 oldu.

15.02.2025 13:18
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.

Kassam Tugayları, ABD Başkanı Trump'a mesaj verdi

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı mesaj verdi.

Han Yunus kentinde kurulan platformdaki resimlerde "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapılırken bazı Arap devletlerinin bayraklarına yer verildi.

Kassam Tugayları direnişçileri, üç esirin serbest bırakılması için düzenlenen tören sırasında İsrailli bir esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "Zaman tükeniyor" yazan bir kum saati maketi verdi. İsrailli esirlere ayrıca hediyeler verildiği görüldü.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen, serbest bırakılması sırasında çıktığı platformda yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinden ateşkes anlaşmasının devam etmesi için her şeyi yapmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli esir Yair Horn ise, "Vaktimiz daralıyor, ailelerin vakti daralıyor, esirlerin vakti daralıyor. Tüm esirlerin eve dönmesi gerekiyor, daha fazla vakitleri kalmadı." diye konuştu.

Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan Alexander Sasha Troufanov da konuşmasında, "Bugün 498 gün sonra esirlikten sonra serbest bırakıldık. Biz mutluyuz ancak geri kalan esirleri unutmamız gerekiyor." dedi.

Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, Kızılhaç ekiplerinin serbest bırakılan 3 İsrailli esiri, İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet yetkililerine teslim ettiği ve esirlerin İsrail'e geçtiği belirtildi.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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