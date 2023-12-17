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Hamas Yöneticisi: Netanyahu Hükümeti Stratejik Yenilgiden Taktiksel Yenilgiye Geçti - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi: Netanyahu Hükümeti Stratejik Yenilgiden Taktiksel Yenilgiye Geçti

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'de 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldüren Netanyahu hükümetinin stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini söyledi. Hamdan, İsrail güçlerinin esirleri öldürmesinin ordunun yenilgiden yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de saplandığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, İsrailli esirlerin savaş sona erdikten sonra ve Filistinlilerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla kurtarılabileceğini vurguladı.

Hamas Yöneticisi: Netanyahu Hükümeti Stratejik Yenilgiden Taktiksel Yenilgiye Geçti
17.12.2023 - 00:57,
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldüren Netanyahu hükümetinin stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini söyledi.

Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

İsrail güçlerinin Hamas'ın elindeki 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesine değinen ve esir ailelerine seslenen Hamdan, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz." dedi.

Hamdan, "İsrailli esirlerin öldürülmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler, ordunun yenilgiden yenilgiye, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de kendi oluşturdukları bataklığa gittikçe daha çok saplandığını gösteriyor." diye konuştu.

Hamdan, İsrailli esirlerin ancak savaş sona erdikten sonra ve Filistinlilerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla canlı kurtarılabileceğini yineledi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin yüzde 45'inin yerinden edilmiş sivillerden oluştuğuna işaret eden Hamdan, güneyin güvenli olduğu yönündeki iddiaların "daha fazla katliam işlemek için kurulmuş pusular" olduğunu belirtti.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde yaralı ve yerinden edilmişlerin yaşadığı çadırları iş makineleriyle ezip geçmesi ve içindekileri öldürmesine de değinen Hamdan, "Bu yüzyılda böyle bir olay ancak yeni Nazi ordusunun ve ona destek veren ABD'nin eliyle işlenebilir." ifadelerini kullandı.

Hamdan, Gazze'de savaşın durmasını isteyen Avrupa ülkelerini, İsrail'e yeşil ışık yakmaktan vazgeçmesi için ABD yönetimine daha fazla baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail ordusu dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu. Bunun üzerine Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail'de çağrılar artmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Lübnan, Gazze, Son Dakika

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