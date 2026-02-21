Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Enderun usulü teravih namazı kılındı.
Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Enderun usulü teravih namazı, Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kılındı.
Kastamonu Hafızlar Topluluğunun katıldığı teravih namazının her 4 rekatı Türk musikisinin farklı makamlarıyla icra edildi ve namaz aralarında ilahiler seslendirildi.
Teravih namazına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'nde Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?