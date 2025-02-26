Harem-i İbrahim Camisi Müslümanlara Aittir - Son Dakika
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Harem-i İbrahim Camisi Müslümanlara Aittir

Filistin Bakanlığı, Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslüman vakıf mülkü olduğunu vurguladı.

26.02.2025 08:16
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Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait vakıf mülkü olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Harem-i İbrahim Camisi avlusunun çatısında çalışmalara başlanması için Bakanlığın yetkileri elinden alınarak İsrail'e devredildiği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Harem-i İbrahim Camisi tamamen Müslümanlara ait vakıf mülküdür ve ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimsenin onu tahrif etmeye, özelliklerini değiştirmeye, dini kimliğini silmeye ve geri kalan kısımlarını Yahudileştirmeye çalışma hakkı yoktur." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, günlük ihlal ve saldırılarını sürdürürken camiyi 2017 yılında kültürel miras listesine alan tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri hiçe saydığı bildirilen açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi'nin egemenliğinin bakanlığa ait olduğu ve bu dini ve tarihi simgeyi değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin, bu egemenliğe ve İslami kutsallardan biri üzerindeki hukuki, dini ve siyasi yetkisine bir ihlal ve saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlığın, İsrail'in günlük saldırılar, caminin kutsallığının ihlali, onun üzerindeki kontrolünü genişletme ve Talmud öğretilerinin uygulandığı saf bir Yahudi sinagoguna dönüştürme gibi faaliyetlerle Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik planlarının farkında olduğu ifade edildi.

İsrail'in birkaç ay önce Harem-i İbrahim Camisi'nin avlusunun çatısını kapatma girişimi de bu bağlamda ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, ancak El Halil şehri halkının ve buradaki resmi ve sivil kurumların Harem-i İbrahim Camisi'ni savunma konusunda Filistin hükümetinin arkasında durmasıyla İsrail'in bu girişimlerden vazgeçtiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yetki devriyle ilgili haberin doğru veya asılsız olduğuna dair bilgiye yer verilmezken, Kudüs Haber Ağı'nın haberinde, İsrailli yetkililerin, Harem-i İbrahim Camisi yönetimine, Filistin Sivil İrtibat Birimi aracılığıyla, caminin avlusunun çatısındaki tüm çalışma yetkilerinin Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan İsrail'e devredilmesi konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harem-i İbrahim Camisi Müslümanlara Aittir - Son Dakika

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