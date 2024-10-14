Hasina'nın İadesi için Interpol'den Yardım İsteniyor - Son Dakika
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Hasina'nın İadesi için Interpol'den Yardım İsteniyor

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın iadesi için Interpol'den yardım talep edeceğini duyurdu.

14.10.2024 10:47
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Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), yüzlerce kişinin öldüğü öğrenci protestolarından sonra Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesi için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatından (Interpol) yardım talep edileceğini bildirdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, ICT'nin başındaki yeni Başsavcı Muhammed Tajul İslam, konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Tajul, gösteriler sırasında "işkence gibi insanlığa karşı suç" işlemekle suçlananlar hakkında mahkemeden tutuklama emri ve seyahat yasağı talep edileceğini belirtti.

Hindistan'a giden Hasina'nın ve gösteriler devam ederken yurt dışına kaçan diğer kişilerin iadesi için de Interpol'den yardım isteneceğini ifade eden Tajul, "Bangladeş, bağlantıları sayesinde Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep edebilir. Bu sayede pek çok kişiyi ülkeye geri getirebileceğiz." diye konuştu.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasina'nın İadesi için Interpol'den Yardım İsteniyor - Son Dakika

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