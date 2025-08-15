Hassa'daki Yangın Kontrol Altında

HASSA'DAKİ YANGIN 40 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 11.00 itibarıyla büyük oranda kontrol altına alındı.
Yayladağı Çaksına Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında sarp arazide çıkan orman yangını ise tamamen kontrol altına alındı.
Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
