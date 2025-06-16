Hassan'dan AP'ye Gazze Eleştirisi

Gazze'ye insani yardım taşımayı amaçlayan Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından alıkoyulan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan, AP'nin İsrail'in bir milletvekiline yönelik hukuksuz eylemleri karşısında ses çıkarmamasını eleştirerek, Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı sonlandırmanın kolektif bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Hassan, serbest bırakılmasının ardından AP Genel Kuruluna ilk hitabında "1 Haziran'da, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 10'u AB vatandaşı olmak üzere 12 kişiydik. Hepimiz alındık, İsrail tarafından zorla sınır dışı edildik. Birkaç gün boyunca yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulduk." dedi.

AP'nin bu süre boyunca İsrail'i kınamadığına veya serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmadığına dikkati çeken Hassan, "Geminin eyleminin tamamen yasal olduğunu söylemek isterim. BM'den özel raportörler, binlerce AB vatandaşı, yüzlerce parlamenter ve uluslararası STK'ler tarafından desteklendi." diye konuştu.

Hassan, "Gazze'nin uluslararası yardım alma hakkı vardır ve tüm ülkelerin Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı sona erdirmek için ahlaki bir görevi bulunuyor. Bu sessizlik ciddi bir siyasi başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin sessizliğinin kurumun itibarını zedelediğini vurgulayan Hassan, "Meclis sesini çıkarmazsa biz artık insan hakları için mücadele edemeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.