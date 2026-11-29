Hatay Antakya Güzelburç'ta tamirhanedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi'ndeki bir tamirhanede nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelburç Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamirhanede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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