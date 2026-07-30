Hatay\'da 85 Noktada Asfaltlama

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek ay 85 noktada asfaltlama çalışması yürütecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından altyapısı tamamlanan bölgelerde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Planlama kapsamında, ağustosta 15 ilçedeki 85 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, kentte 1 Nisan 2024'ten bu yana 2 bin 704 kilometre yolun bakım, onarım ve asfaltlamasının tamamlandığı aktarıldı.