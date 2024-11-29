Hatay'da Deprem Konutları Sahipleri Belirlendi

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Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki rezerv yapı alanlarındaki 193 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilen İskenderun ilçesindeki Numune Mahallesi ile Kırıkhan ilçesindeki Merkez Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında noter huzurunda kura çekildi.

İskenderun'da 123, Kırıkhan'da 70 hak sahibinin belirlendiği kura, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Kura sonuçları, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve iki ilçedeki kentsel dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.