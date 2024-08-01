Hatay'da depremzedeler için hediyeler dağıtıldı - Son Dakika
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Hatay'da depremzedeler için hediyeler dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, prefabrik çarşı esnafı 400 çocuğu giyim eşyalarıyla sevindirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ın da katıldığı etkinlikte, depremzedelerin talepleri dinlendi ve hediyeler dağıtıldı. Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleriyle örnek bir çarşı olduklarını belirtti.

01.08.2024 22:41
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi.

Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 50 işletmenin bulunduğu prefabrik çarşının esnafı, depremzede çocuklar için giyim eşyasından oluşan hediyeler hazırladı.

400 çocuk, hediyelerini Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AFAD İl Müdürü Taner Bayındır ve esnafın elinden aldı.

Masatlı, etkinlikte görüştüğü bazı depremzedelerin taleplerini dinledi.

Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleri ve kampanyalarıyla örnek çarşılar arasında yer aldıklarını belirterek, "Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da depremzedeler için hediyeler dağıtıldı - Son Dakika

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