Hatay'da Geleceğin Sörfçüleri Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da Geleceğin Sörfçüleri Yetişiyor

19.06.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samandağ'da inşa edilen Hatay Sörf Merkezi, genç yetenekleri yetiştiriyor ve başarılar kazandırıyor.

Akdeniz'in ürküten dalgalarında geleceğin sörfçüleri yetiştirecek

HATAY - Hatay'ın Akdeniz'e sahili olan ve ürküten dalgalarıyla bilinen Samandağ ilçesinde Hatay Valiliği tarafından geleceğin sörfçülerinin yetişeceği 'Hatay Sörf Merkezi' inşa ediliyor.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan ve yeniden ihya ile inşa sürecine giren Hatay'da yaralar yapılan projelerle sarılmaya devam ediyor. Samandağ ilçesinde geçici olarak kurulan sörf merkezinde eğitim alan sporculardan 6'sı 2025 Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonasında başarı göstererek dereceye girdi. Afetzede öğrencilerin başarılarından dolayı tebrik eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öğrencilerle bir araya gelerek hediye takdim etti. Hediyelerin ardından Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden Hatay Sörf Merkezi'nin inşaatından incelemelerde bulundu. Hatay Valiliği tarafından ibşa edilen sörf merkeziyle birlikte Akdeniz'in ürküten dalgalarında geleceğin sörfçülerinin yetiştirilmesi planlanıyor.

"Bizler bu projemiz ile yıllardır Samandağ sahilimizin o ürküten dalgalarını birer umuda birer başarı öyküsüne çevirdik ve şimdi o başarı öykülerine yenilerini eklemek üzere çalışıyoruz"

Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda 6 madalya ve kupa kazanan öğrencilerle bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bugün de sizlerle Hatay'ımızın sporuna, sporcusuna ve sörf sevenlerine büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Samandağ ilçemizde inşası tüm hızıyla devam edilen Hatay Sörf Merkezimizdeyiz. Hatay Sörf Merkezimizin, ön hazırlığı olarak geçici olarak kurulan alanda 2024 yılında 8 ila 16 yaş arasında bin 53 çocuk ve gencimize ücretsiz olarak dalga sörfü eğitimi verdik. Bu öğrencilerimizden 18'ine de sörf lisansları çıkarıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonasında bu ekibimiz çok güzel başarılara imza attılar. Büyük bir gurur ki 2023 ve 2024'de Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonlarımız Hatay'ın kıymetli gençleriydi. 2025 yılı Türkiye Şampiyonasında ise başarılarının üstüne başarı katarak, bizlere 6 madalya ve kupa kazanma sevincini daha yaşattılar ve şimdi de bizlerle birlikteler. Özellikle şunu da belirteyim ki 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nın birincisi, ikincisi ve dördüncüsü Samandağ ilçemizin sevgili gençleri oldu. Yine bir başarı ve gurur öyküsü olarak bu yıl 2 Samandağlı gencimiz milli takıma seçilerek 15-25 Temmuz arasında Portekiz'de gerçekleşecek yarışmada Türkiye'mizi temsil edeceklerdir. Sporda da dünyada söz sahibi olan bir şehir olmak amacıyla şu an incelemelerde bulunduğumuz Hatay Sörf Merkezimizin yapımına başladık. Bizler bu projemiz ile yıllardır Samandağ sahilimizin o ürküten dalgalarını birer umuda birer başarı öyküsüne çevirdik ve şimdi o başarı öykülerine yenilerini eklemek üzere çalışıyoruz. Tesisimiz 1 yıl içinde bin çocuk ve gence ulaşmak ve hayatlarına dokunma imkanına sahiptir. Bunların içinden 300 gencimizin bir üst seviye sörf eğitimi programını almak, bunların arasından da 50 genci sörf lideri olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samandağ, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Geleceğin Sörfçüleri Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:33:42. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Geleceğin Sörfçüleri Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.