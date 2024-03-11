Hatay\'da Göçemen 2 Apartmanı davası açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yapım sorumluları 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz ve 2'si firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar müteahhidi Mehmet Salih G, yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G, proje ve uygulama denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Z. ve jeofizik mühendisi Evren G. ile firari şantiye şefi Mehmet Fatih R. ve kontrol elemanı Selman Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemin ve temel etüt raporunun güncel mevzuata göre düzenlenmediği belirtildi. Raporda, ayrıca rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu olduğu kaydedildi.
Tutuklu Mehmet Salih G. iddianamedeki ifadesinde, binanın yapımının 2021'de tamamlandığını ifade etti.
Binayı özenle yaptırdığını öne süren Mehmet Salih G, "Söz konusu binanın yapımında piyasadaki en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdim. Çalışan işçileri daha önce çalışmış tecrübeli işçiler arasından seçtim. Benim binam sürekli yapı denetim firması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendi. Binanın statik proje müellifine bina projesini hazırlarken 'Benim binalarımda demir konusunda acımayacaksın, ne kadar gerekiyorsa en kaliteli demiri belirteceksin' derdim." iddiasında bulundu.
Tutuklu sanık Mehmet G. de deprem ivmesinin büyüklüğü nedeniyle binanın yıkıldığını, yıkımda sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü belirtti.
Diğer sanıklar Züheyr G, Evren G. ve Hıdır Z. de haklarındaki suçlamaları reddetti.
Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Göçemen 2 Apartmanı davası açıldı - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mesleği çok seven engelli bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocuğu evinde ziyaret etti ve aileleri tarafından teşekkürle karşılandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Osmanlı köyü Kozluören'de yüzyıllardır Ramazan ayının ilk gününde tüm köy halkı çullama ve yeşil mercimek yemeğiyle iftar açıyor. Köyün geçmişi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanıyor ve bu geleneğin 900 yıldır hiç bozulmadan sürdürüldüğü biliniyor. Köydeki her evde bu yemeklerin pişirilmesiyle Ramazan'ın birinci günü kutlanıyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve halen eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri sergileniyor. Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesindeki Çınar Cami'nde kılıp, ardından vatandaşlar sohbet etti. Başkan Aktaş, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karataş'ın cenaze merasimi düzenlendi. Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık, merhumun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Karataş'ın naaşı Ahi Erbasan Mezarlığında defnedildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine vurgu yaparak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?