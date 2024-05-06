Hatay'da Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika
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Hatay'da Hıdırellez Kutlamaları

Hatay\'da Hıdırellez Kutlamaları

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. İskenderun'da Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen programda vatandaşlar dileklerini kilisedeki dua bölümüne bıraktı ve daha önce dilekleri kabul olanlar lokum dağıttı. Samandağ ilçesinde ise vatandaşlar dileklerini denize bıraktıktan sonra Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

06.05.2024 12:03
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Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İskenderun'da etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

Kutlamaya katılan vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bırakırken, daha önce dilekleri kabul olanlar ise katılımcılara lokum dağıttı.

Samandağ ilçesinde de vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize bıraktı.

Vatandaşlar daha sonra Deniz Mahallesi'nde bulunan Hz. Hızır Türbesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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