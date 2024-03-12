Hatay\'da Kadınlar Balık Ağı Örerek Kazanç Elde Ediyor

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aldıkları eğitimin ardından balık ağı örmeye başlayan kadınlar, Akdeniz'de avlanan balıkçılar tarafından sıkça tercih edilen ürünleri sayesinde kazanç elde ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan 21 günlük kursa katılan kadınlar, ilmek ilmek balık ağı örmeyi öğrendi.

Kadınların eğitimin ardından evlerinde ürettiği balıkçı malzemelerinin Akdeniz'de avlanan esnaf tarafından beğenilmesi üzerine İskenderun Deniz Ticaret Odasının desteğiyle 3 yıl önce Özerli Mahallesi'nde "Kadın Balıkçılar Ağ Donatıyor Proje Eğitim Merkezi" açıldı.

Merkezde günde ortalama 5 saat çalışan 20 kişi, sardalya, kalamar, karides, gümüş ve serpme tor ağları örüyor, hasar görmüş ekipmanları işliyor.

Ürünleri, merkeze gelen balıkçılar ile İskenderun ve Adana'daki barınaklara satan kadınlar, aylık ortalama 11 bin lira gelir elde ediyor.

"Müşterilerimiz yaptığımız işten çok memnunlar"

Çalışanlardan 38 yaşındaki Yasemin Yıldız, AA muhabirine, balıkçılık yapan eşine destek olmak için 6 yıl önce evde ağ örmeye başladığını, kursun ardından bu işi mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

Çok sayıda sipariş aldıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Limanlara, balıkçı barınaklarına giden ürünlerimiz balıkçı ağabeyler tarafından beğenildi. Siparişlere yetişemez oldum. Mahalledeki arkadaşlarıma teklifte bulundum onlar da işi öğrendi. İskenderun ve Adana'dan sipariş almaya başladık. Yerimiz yoktu atölye istiyorduk. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Küçük bir yer istedik ama onlar bize çok güzel merkez yaptılar. Gelen müşterilerimiz yaptığımız işten çok memnunlar. Müşteriler kadın olduğumuzu gördüğünde önce geri çekiliyorlar. Sonra yaptığımız işi gördüklerinde memnun kalıyorlar."

Yıldız, ayda ortalama 30 bin metre ağ ördüklerini, yaz sezonunda karides, kış aylarında ise kalamar, sardalya ve gümüş ağları işlediklerini anlattı.

Merkeze gelemeyen kadınların evde yaptığı üretimle kendilerine destek verdiğini dile getiren Yıldız, fabrika kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yıldız, atıl ağları yeniden dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Her zaman yeni ip, mantar, kurşun kullanmıyoruz. Balıkçıların eski, hasar görmüş ağlarını da yeniden değerlendiriyoruz. Eski ağları fora edip tekrar işleyerek geri dönüşüme kazandırıyoruz." dedi.

Ağ ören 46 yaşındaki Döndü İşler, boş vaktini değerlendirmek için merkeze gelmeye başladığını, kazancıyla 2 kızının çeyizlerini aldığını söyledi.

Dilek Yıldız, elde ettiği geliri iki çocuğunun eğitimi için kullandığını belirterek, "Depremden sonra işlerimizde biraz durgunluk olmuştu. Bu iş sayesinde psikolojik olarak rahatladık." diye konuştu.