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Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Derice Mahallesi'nde bulunan Manisa Konteyner Kent'teki bir konteynerde çıkan yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

14.12.2023 - 11:27,
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HATAY'da konteyner kentte, depremzede ailenin kaldığı konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Derice Mahallesi'nde bulunan Manisa Konteyner Kent'teki bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konteyneri saran alevlere ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Hatay\'da konteyner kentte çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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