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Hatay İl Sağlık Müdürlüğü: Hastanedeki tadilat sağlık hizmetini etkilemedi - Son Dakika
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Hatay İl Sağlık Müdürlüğü: Hastanedeki tadilat sağlık hizmetini etkilemedi

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Defne Devlet Hastanesinde yapılan tadilatın sağlık hizmetini etkilemediğini açıkladı. Müdürlük, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yanıltıcı olduğunu belirtti ve tadilatın hasta yoğunluğunun az olduğu bir saatlik sürede tamamlandığını ifade etti.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü: Hastanedeki tadilat sağlık hizmetini etkilemedi
24.12.2023 - 00:37,
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Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin, "Tadilat işlemi 23 Aralık'ta, hasta yoğunluğunun az olduğu zamanda ve bir saatlik çalışmayla bitirilmiştir. Bu süre zarfında sağlık hizmeti sunumunu aksatan hiçbir durum söz konusu olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında hastanedeki tadilat görüntüleriyle ilgili paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında, kamuoyunda Defne Devlet Hastanesinin tamamlanmadan hizmete girdiği algısı uyandırmaya matuf paylaşımlar, iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu mecralarda paylaşılan fotoğraf, Defne Devlet Hastanemizin teknik bakım ekibi tarafından ana poliklinik girişinde bulunan dilatasyon kapağı değişimi işlemine aittir. Tadilat işlemi 23 Aralık'ta, hasta yoğunluğunun az olduğu zamanda ve bir saatlik çalışmayla bitirilmiştir. Bu süre zarfında sağlık hizmeti sunumunu aksatan hiçbir durum söz konusu olmamıştır."

Kaynak: AA
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