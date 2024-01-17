Hatay\'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi

16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Hatay'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası ilçelerde etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Antakya- İskenderun kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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