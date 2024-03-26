Hatay Valiliği, Sağanak Nedeniyle Kriz Masası Oluşturdu

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Hatay Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel ve su baskınları sonucu ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 220 araç ve 521 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.