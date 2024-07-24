Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Masatlı, gazetecilerin tarafsız ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan önemli bir görev yaptığını vurgulayarak, deprem sonrası yapılan çalışmalardan ve hak sahiplerine konut teslimatı sürecinden bahsetti. Ayrıca, sağlık, eğitim ve ulaşım alanında yapılan çalışmalardan da söz eden Vali Masatlı, Hatay'ın yeniden inşası için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

24.07.2024 23:57
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Masatlı, Defne ilçesinde bir restoranda gerçekleşen etkinlikte, toplumun tarafsız ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan gazetecilerin bayramını en içten duygularla kutladığını söyledi.

Toplum vicdanına tercüman olan basın emekçilerinin önemli görev yaptığını ifade eden Masatlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Basın milletimizin müşterek sesidir' sizler de bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorsunuz." dedi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremler ve sonrasında Hatay'da yapılan çalışmalardan bahsederek, en çok ihtiyaç olan şeyin birlik, beraberlik, dayanışma, moral, motivasyon, sabır ve sükunet olduğunu belirtti.

Depremzede hak sahiplerine 2025 yılının sonuna kadar konutlarını teslim edeceklerini vurgulayan Masatlı, "Buranın her bakımdan iyi bir şekilde yaşanılması için sosyal, sağlık, eğitim tesislerimiz kültürel alanlarımızın restorasyonu da dahil bunların tamamı için gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyoruz." dedi.

Masatlı, depremde hasar alan kayıtsız tespit etmiş oldukları binalarla birlikte 83 bin 323 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hak sahipleri konutlarına kavuşacak

Orta hasarlı binalarla ilgili işlemlere de başladıklarını aktaran Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Başta rezerv alanları olmak üzere orta hasarlı binalara ruhsat alamayan, karot testinde sağlam çıkmayan binaları da yıkıp onları da hak sahibi yapacağız. Bu arada ağır hasarlı, evi yıkılmış gibi onları da hak sahibi yapacağız. Bizim şu an itibariyle hak sahipliği sayımızda 179 bin 770'tir. 206 konteyner kentimiz var. 76 bin 388'de konteynerimiz var. Yaklaşık burada 227 binden fazla insan yaşıyor. 34 bin civarı Esen kart var. Prefabrik çarşılarımızda 6 bin 180 iş yerine ulaştık. Bu arada biz sokaklarda su çalışmaları da yapmıştık. 1576 sokakta da su onarım çalışmasını tamamlamış olduk. Şu an itibariyle 316 bin haneye de değişik şekillerde yardım ettik."

Masatlı, il genelinde toplamda 180 bin konut, ticarethane ve ofis yapımının planlandığını ve şu ana kadar inşaatı devam eden, ihalesi bitmiş ve yer teslimi yapılmış sayının ise 149 bin 639 olduğunu söyledi.

Masatlı, şimdiye kadar 10 bin 889 konutun da yapımının tamamladığını belirtti.

Depremlerin ardından kentte sağlık alanında da çalışmalar yapıldığı anlatan Vali Masatlı, Acil Durum hastanelerinin yapımının sürdüğünü dile getirdi.

6 Şubat 2023 yılından bugüne kadar 99 okulun açılışını yaptıklarını ifade eden Masatlı, eğitim alanında çalışmaların devam ettiğini ve 158 okulun da inşaatının sürdüğünü kaydetti.

Depremde Hatay Havalimanı pistinin hasar aldığını da hatırlatan Masatlı, yapılan çalışmalarla 2025 yılı sonunda havalimanının yeni piste kavuşacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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