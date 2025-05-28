Karabük'te apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna güvercin düştü.
Durumu fark eden apartman görevlisi Mehmet Şık, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiyeciler, bir dairenin havalandırma boşluğuna bakan camdan hayvan kurtarma aparatı kullanarak güvercini bulunduğu yerden çıkardı.
Su verilen güvercin doğaya saldı.
Son Dakika › Güncel › Havalandırma Boşluğundaki Güvercin Kurtarıldı - Son Dakika
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