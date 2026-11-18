İzmir'in Bornova ilçesinde iki yıl önce 26 yaşındaki Havin Aşkan T'nin evde ölü bulunmasına ilişkin kocasının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.T. (33) ile avukatı ve maktul Havin Aşkan T'nin ağabeyleri Ferhat Aşkan, Bedirhan Aşkan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktulün ağabeyi Ferhat Aşkan, sanığın kendisini arayarak araba alacağını, altınların kendisine verilmesi için kardeşiyle konuşmasını istediğini anlattı.

Diğer ağabey Bedirhan Aşkan ise kardeşinin kendi canına kıyacak birisi olmadığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenen E.A, "Halam Havin'le arkadaş gibiydik, iki ay onların evinde kalmıştık, bana sorunlarını anlatırdı. İ.T. ile halamın tartıştığını da hatırlıyorum. Bir keresinde İ.T. halama 'At kendini kurtulalım' demişti." diye konuştu.

Savunma yapan İ.T. ise eşine hiçbir zaman kötü davranmadığını öne sürdü.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde Havin Aşkan T. 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmuş, eşi İ.T. (33) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Havin Aşkan T. ile eşi İ.T. arasında olay günü tartışma çıktığı ve devam eden boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği ve sanığın olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Eşarp üzerinde ve tırnak örneklerinde İ.T'ye ait DNA örneğine rastlanmış, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu belirtilerek İ.T. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.