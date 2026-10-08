Havsa\'da hasat öncesi inceleme yapıldı, Trakya Üniversitesi ile YTB iş birliğini görüştü

Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde meyve üreticileriyle bir araya gelinerek hasat öncesi meyve bahçelerinde inceleme yapıldı.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müdürü Ali Doğan ve teknik personelin katılımıyla Kuzucu köyündeki meyve bahçeleri kontrol edildi, üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede tarla tarımının yaygın olarak yapıldığı, Kuzucu köyünün ise meyvecilik faaliyetleriyle öne çıktığı belirtildi.

Köyde geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan soğuk hava deposunun, hasat edilen ürünlerin depolanmasına ve ihtiyaç duyulan dönemlerde pazara sunulmasına imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi ile YTB arasında iş birliği imkanları görüşüldü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Turus'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Trakya Üniversitesi ile YTB arasında yürütülen iş birlikleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, uluslararası öğrenciler başta olmak üzere Türk dünyası ve akraba topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve akademik iş birliği imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatipler'e ziyarette Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ eşlik etti.