Havsa'da hasat öncesi inceleme yapıldı, Trakya Üniversitesi ile YTB iş birliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havsa'da hasat öncesi inceleme yapıldı, Trakya Üniversitesi ile YTB iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havsa\'da hasat öncesi inceleme yapıldı, Trakya Üniversitesi ile YTB iş birliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havsa'nın Kuzucu köyünde meyve üreticileriyle hasat öncesi inceleme yapıldı; üreticilere bol ve bereketli hasat sezonu dilendi. Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler, YTB Başkanı Turus ile uluslararası öğrenciler ve akademik iş birliğini görüştü.

Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde meyve üreticileriyle bir araya gelinerek hasat öncesi meyve bahçelerinde inceleme yapıldı.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müdürü Ali Doğan ve teknik personelin katılımıyla Kuzucu köyündeki meyve bahçeleri kontrol edildi, üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede tarla tarımının yaygın olarak yapıldığı, Kuzucu köyünün ise meyvecilik faaliyetleriyle öne çıktığı belirtildi.

Köyde geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan soğuk hava deposunun, hasat edilen ürünlerin depolanmasına ve ihtiyaç duyulan dönemlerde pazara sunulmasına imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi ile YTB arasında iş birliği imkanları görüşüldü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Turus'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Trakya Üniversitesi ile YTB arasında yürütülen iş birlikleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, uluslararası öğrenciler başta olmak üzere Türk dünyası ve akraba topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve akademik iş birliği imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatipler'e ziyarette Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ eşlik etti.

Kaynak: AA
Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıTrakya ÜniversitesiİncelemeEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:59:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Havsa'da hasat öncesi inceleme yapıldı, Trakya Üniversitesi ile YTB iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei